Fuga di gas da una condotta sotto terra, in azione i caschi rossi Subito localizzata la perdita e messa in sicurezza l'area

Intorno alle ore 9:30 i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti ad Ospedaletto D'Alpinolo, per una fuga di gas da una condotta sotto terra, in seguito a dei lavori di scavo. La squadra intervenuta ha immediatamente localizzato la perdita e ha messo in sicurezza la condotta in attesa dell'intervento dei tecnici della ditta fornitrice del gas, per la riparazione della tubazione.