Ubriaco, cade nel vuoto: recuperato, soccorso ma poi scappa dall'ambulanza Si tratta di un uomo di Ariano Irpino, salvato dai Vigili del Fuoco e 118 in una casa diroccata

Ubriaco forza la porta di una casa diroccota e precipita giù fino a far temere il peggio. E' successo nel centro storico di Zungoli in Irpinia. L'uomo, un 50enne di Ariano Irpino era in compagnia di un amico, anch'egli in preda ai fumi dell'alcol. Sono stati i residenti ad allertare subito il 118 e in poco tempo da Grottaminarda è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha provveduto a riportare su la persona rimasta ferita e ad affidarla alle cure dei sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione. Ma non è finita qui. Quando l'ambulanza è giunta davanti al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane, l'uomo è fuggito, rifiutando le cure mediche. E non è la prima volta che accade una cosa simile. Per i poveri operatori del pronto soccorso e del 118 è diventato un calvario quasi quotidiano. Richieste continue di intervento per la stessa persona che il più delle volte rischiano di privare un'ambulanza a pazienti che necessitano di cure urgenti. Dell'accaduto è stata informata immediatamente la polizia. Nessuna traccia della seconda persona che era insieme al 50enne sul luogo in cui si è verificato l'incidente.