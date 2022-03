Carabinieri Avellino, il tenente Lo Cascio promosso Capitano Nel 2016 è stato nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica

Il Tenente Giacomo Lo Cascio, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avellino, ha aggiunto una nuova stelletta alle sue spalline, la terza, quella che contraddistingue il grado di Capitano.

Di origini palermitane, sposato e padre di due figli, è laureato in Giurisprudenza e Scienze dell’Amministrazione Giudiziaria.

Terminata la Scuola Sottufficiali Carabinieri di Firenze nell’anno 1984, ha comandato la Stazione di Gavoi (NU) e nel 1989 è stato trasferito al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno.

Per circa un decennio ha comandato la Stazione Carabinieri di Salerno Mercatello, prima di iniziare, nel 2020 ad Avellino, il suo percorso professionale di Ufficiale.

Ha partecipato ad importanti attività di Polizia Giudiziaria nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti, rapine in danni di istituti di credito ed autotrasportatori, ricevendo encomi ed elogi per le brillanti attività portate a termine.

Tra le varie benemerenze di cui è insignito il Capitano Lo Cascio ricordiamo quella di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferitagli dal Presidente della Repubblica il 2 giugno 2016 e la Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare.