Lavoratori in nero nell'azienda dolciaria di Ospedaletto: attività sospesa I controlli di carabinieri e ispettorato del lavoro: sanzioni da 18mila euro

Lavoratori privi di regolare assunzione e violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: questo è emerso all’esito di un controllo

effettuato dai carabinieri presso un’azienda dolciaria di Ospedaletto d’Alpinolo. Prosegue l’azione dei carabinieri del comando Provinciale di Avellino,

quotidianamente impegnati in controlli tesi a garantire sicurezza e rispetto della legalità anche sui luoghi di lavoro, ancora troppo spesso scenari di incidenti che il più

delle volte risultano conseguenza dell’inosservanza di normative e procedure di sicurezza. Nello specifico, a seguito dell’accertamento eseguito dai carabinieri della locale

Stazione, che hanno operato unitamente a personale dell’Ispettorato del Lavoro di Avellino, è stata riscontrata la presenza di 3 lavoratori in nero e la mancata adozione

delle misure di informazione e prevenzione rispetto al rischio epidemiologico da covid19, con conseguente adozione del provvedimento di sospensione dell’attività

per 5 giorni. Impartite prescrizioni con sanzioni per circa 18mila euro.