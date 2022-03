Falsi investimenti on line: smascherato finto agente finanziario A cadere nel tranello un uomo di Ospedaletto. Il ventenne è stato denunciato dai carabinieri

Un sedicente agente finanziario è stato smascherato grazie alle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo.

Si tratta di un ventenne residente in provincia di Torino che, dopo aver pubblicizzato su un sito internet la possibilità di ottenere finanziamenti a tassi particolarmente

favorevoli, con artifizi e raggiri è riuscito a conquistare la fiducia di un anziano. In questo modo, a fronte di un proposto prestito di 7mila euro, il giovane ha convinto

il malcapitato a farsi accreditare, mediante versamenti su carta prepagata, qualche centinaio di euro, necessari per “istruire la pratica”, rendendosi subito dopo

irreperibile.

Solo a questo punto la vittima non ha avuto più alcun dubbio circa il raggiro in cui era incappato e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. All’esito di mirati accertamenti, i militari hanno identificato il giovane che è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di “Truffa”.