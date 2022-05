Spaccio di cocaina in Valle Caudina, arrestato 32enne di Airola L'arresto eseguito dagli agenti della polizia di Cervinara

Nel pomeriggio di ieri agenti del commissariato di Cervinara hanno tratto in arresto un 32enne originario di San Felice a Cancello, residente a Paolisi, gravemente indiziato allo stato delle indagini del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di mirata attività di indagine, svolta con prolungati e attenti servizi di osservazione, gli agenti riuscivano infatti ad acquisire significativi elementi indiziari che lasciavano ragionevolmente presuppore un’attività di spaccio di stupefacenti in corso da parte del soggetto attenzionato, per cui, al fine di interrompere l’attività criminosa e al tempo stesso acquisire ulteriori elementi di prova, provvedevano a fermare il 32enne in prossimità di un’abitazione nella sua disponibilità in Airola. Lo stesso alla vista degli agenti tentava di disfarsi di un sacchetto in cellophane, ma è stato prontamente recuperato dagli agenti.

All’interno c'era cocaina del peso di grammi 1,5. La perquisizione veniva contestualmente eseguita anche nell’abitazione del 32enne del tipo anfetamina del peso di grammi 6,8.; identico atto è stato eseguito presso il domicilio del 32enne a Paolisi dove venivano rinvenuti ulteriori 4,6 grammi di cocaina.