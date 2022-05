Esce dal carcere e ruba un'auto: fermato a Montella, ritorna in cella Poche ore di libertà per un 63enne della provincia di Salerno

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Montella, hanno arrestato un 63enne della provincia di Salerno, per il furto di un’autovettura. È accaduto questa mattina a Montella. I militari, impegnati in un normale servizio di pattugliamento, hanno proceduto al controllo di un’autovettura, notata nelle vie del citato Comune.

Dagli immediati accertamenti svolti dagli operanti, è emerso che l’autovettura era stata asportata nella decorsa notte in provincia di Salerno. Alla luce dei probanti elementi raccolti, l’Autorità Giudiziaria, concordando con le risultanze investigative dell’Arma, ha quindi spiccato il provvedimento di carcerazione nei confronti del conducente, un sessantatreenne, il quale era stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Salerno solo la sera prima, dove era detenuto per altri reati. Per l’uomo si sono dunque aperte le porte della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Il veicolo veniva restituito al legittimo proprietario.