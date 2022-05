Operazione antidroga ad Altavilla Irpina, la polizia arresta pusher 54enne Nella sua abitazione sono stati rinvenuti 12,35 grammi di cocaina e materiale per lo spaccio

Gli agenti della squadra Mobile della questura di Avellino, nel pomeriggio di ieri hanno tratto in arresto un 54enne di Altavilla Irpina, gravemente indiziato allo stato delle indagini del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare l’arresto è scaturito all’esito di una mirata attività info investigativa nel corso della quale gli operatori di polizia acquisivano elementi indiziari tali da presupporre che l’uomo avesse posto in essere un’illecita attività di spaccio.

Pertanto gli Agenti hanno proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione, dove si rinvenivano 12,35 grammi di cocaina, nonché 2 e bilancini digitali di precisione oltre a materiale idoneo al confezionamento delle singole dosi.

Dell’avvenuto arresto è stato informato il pm della Procura della Repubblica presso il tribunale di Avellino che disponeva la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida dell’arresto. La misura eseguita costituisce misura precautelare, soggetta a convalida dell’A.G., avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi persona innocente fino a sentenza definitiva. Il 54enne dovrà altresì rispondere anche del reato di minaccia a Pubblico Ufficiale.