Tentano di occupare una casa popolare a Baiano: denunciati due napoletani Erano pronti a scassinare la porta d'ingresso per occupare l'appartamento

I carabinieri della compagnia di Baiano hanno denunciato un 55enne di Napoli e un 33enne di Nola per “danneggiamento aggravato in concorso”. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Baiano. A seguito di segnalazione al 112, l’operatore di turno alla Centrale Operativa ha disposto in tempo reale l’invio di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile che, nel giro di pochi minuti, ha intercettato e bloccato i due soggetti i quali, mediante l’utilizzo di attrezzi da scasso, avevano tentato l’accesso ad un appartamento di edilizia popolare, verosimilmente al fine di occuparlo. Ultimati gli accertamenti del caso, entrambi sono stati quindi deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Si sensibilizzano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente al 112, Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette.