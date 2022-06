Inchiesta Mimì Manzo, sequestrato il Suv noleggiato la sera della scomparsa Continuano le indagini a Prata Principato Ultra. Domani in Procura convocato l'altro figlio

Ancora un tassello si aggiunge al complicato puzzle dell’inchiesta su Domenico Manzo, l’uomo di 69 anni scomparso da Prata Principato Ultra, l’8 gennaio dello scorso anno. Gli investigatori, incaricati dalla Procura, hanno sequestrato l’auto noleggiata da Loredana, amica della figlia Romina, la sera della scomparsa. Si tratta di un Suv noleggiato presso una società di Pianodardine.

Secondo le testimonianze raccolte finora, Loredana era in quell’auto quella sera, e avrebbe urlato disperatamente come se avesse visto qualcosa di spaventoso. Ascoltata dagli inquirenti su questo elemento, avrebbe riferito che effettivamente quella sera ha urlato perché stava per investire un animale, forse un cane. Inoltre, la vettura è stata consegnata con danni alla carrozzeria. Anche su quest’altro aspetto Loredana ha fornito la sua versione: la sera prima era stata con la sua amica Romina in un bar di Avellino e avrebbe urtato un muretto di cemento. Ora il sequestro del Suv (anche e a distanza di più un anno) è ritenuto utile anche ai fini del proseguimento delle indagini, per capire se quella sera Manzo sia salito e in che modo su quella macchina.

Intanto, in Procura domani è stato convocato come persona informata sui fatti, l’altro figlio di Manzo, Francesco. La sorella, Romina, lo ricordiamo, è indagata per sequestro di persona.