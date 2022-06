Carceri, Manna (Fp-Cgil): da Napoli ad Avellino mala gestio del personale L'esponente nazionale: "Storia di un disastro annunciato"

La FP CGIL dopo la diffida di pochi giorni fa, pronti a scendere in campo. A parlare è Orlando Scocca FP CGIL Campania per la Polizia Penitenziaria, non possiamo che essere pronti al peggio nella sede Avellinese, manca il personale e soldi per pagare le ore di straordinario. Sarà un’estate infuocata per le lavoratrici e i lavoratori del Comparto Sicurezza - continua Salvatore TINTO Segretario Regionale FP CGIL. Un Provveditore Reggente che sembra improvvisare un ruolo come in un film di Alfred Hitchcock, il tutto ai danni della Polizia Penitenziaria, manca progettualità, efficienza ed efficacia sulla gestione della sicurezza delle Carceri Campane – aggiunge Mirko Manna FP CGIL Nazionale – Siamo preoccupati per il futuro dei Poliziotti Campani, passare dai Minori a gestire una regione così complessa come la Campania, sia per la tipologia dei ristretti, sia per la complessità delle strutture avrebbe dovuto portare i superiori uffici Dipartimentali ad una scelta più oculata. Chiederemo alla Ministra Cartabia di inviare gli Ispettori ministeriali per evitare che si possa arrivare all’ennesimo default del sistema carceri della Campani.