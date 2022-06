Gestione illecita di rifiuti, denunciato il titolare di un’impresa edile Lo sversamento nelle acque fluviali del Torrente Schito ad Aiello del Sabato

I Carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il titolare di un’impresa edile per “gestione illecita di rifiuti”. Nella circostanza, in agro del comune di Aiello del Sabato, gli operanti hanno constatato l’illecito sversamento di materiale di risulta, anche nelle acque fluviali del torrente Schito. Richiesto l’intervento di personale specializzato dell’ARPAC, per gli accertamenti di competenza.