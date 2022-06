Cordoli distrutti ad Avellino, l'autore ha le ore contate: individuata l'auto La polizia municipale e gli agenti di via Palatucci hanno analizzato le telecamere

Ha le ore contate l’autore del danneggiamento dei cordoli in via Colombo. La questura di Avellino assieme alla polizia Municipale avrebbe individuato la targa del Suv guidato dall’autore dell’atto vandalico ai danni del bene pubblico. Sul caso stanno indagando i poliziotti di via Palatucci che di concerto con gli agenti del comandante Arvonio, hanno avviato una serrata analisi delle telecamere presenti lungo quel tratto ma anche nelle strade limitrofe.

La macchina sarebbe stata già individuata. Bisognerà fare altri accertamenti tecnici per poter risalire al proprietario. Ma il cerchio si sta per chiudere. L’autore del gesto rischia una denuncia ovviamente, oltre al pagamento del danno. Ora, quindi, quella che probabilmente voleva essere una bravata, rischia di diventare un caso giudiziario. Il responsabile rischia guai seri. Ricordiamo che le delimitazioni al traffico per la metro leggera sono state installate soltanto mercoledì. Sono bastati due giorni e già sono stati abbattuti per la gran parte, sollevando l’ira del primo cittadino che ha apostrofato gli autori come “imbecilli”.