Sparatoria in viale Italia, il pm ha chiesto 7 anni per il 18enne Il primo luglio la sentenza. I fatti durante la festa degli Europei

Sparatoria in viale Italia, il pm del tribunale dei minori ha chiesto 7 anni di reclusione per il 18enne che sparò alcuni colpi di pistola contro tre persone al centro di Avellino e durante i festeggiamenti della vittoria dell’Italia agli Europei. Il 18enne, accusato, assieme al padre, di tentato omicidio, difeso dall’avvocato Gaetano Aufiero, era finito nel carcere di Airola e successivamente rimesso ai domiciliari.

Durante l’escussione in procura il giovane aveva dichiarato di non essere stato lui a sparare i tre colpi di pistola, tesi confermata anche dal padre, che durante il suo interrogatorio di garanzia davanti ai magistrati aveva ammesso le sue responsabilità, raccontando di essere stato lui a esplodere i colpi. Ipotesi confermata dalle testimonianze di alcune persone presenti quella sera e dalle vittime stesse. L’udienza è stata rinviata al primo luglio per la sentenza.