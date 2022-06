Taglia un faggio nelle montagne di Pietrastornina: 50enne denunciato L'uomo accusato di furto aggravato: l'area boschiva ricadente il Parco regionale del Partenio

I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno denunciato un 50enne per “Furto aggravato”, “Danneggiamento” e “Distruzione o deturpamento di bellezze

naturali”.

Nella circostanza, a seguito di segnalazione da parte di personale di un’associazione di protezione ambientale di Avellino, i Carabinieri hanno sorpreso l'uomo all’interno di un’area boschiva del Comune di Pietrastornina, ricadente all’interno del perimetro del “Parco Regionale del Partenio”, intento a tagliare un albero di faggio.

Alla luce delle evidenze emerse, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. La legna, in parte già depezzata e caricata su un veicolo, è stata sottoposta a sequestro, unitamente a un’ascia e alla motosega utilizzata per l’illecito.