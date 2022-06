Detenuto dopo aver sfasciato pronto soccorso incendia camera di pernottamento Osapp Campania: casa circondariale Avellino-Bellizzi, sarà un estate rovente

Nella notte un detenuto che soli due giorni fa ha sfasciato il pronto soccorso del Moscati ad Avellino con ingenti danni, non ancora trasferito, ha incendiato la camera di pernottamento dove era recluso assieme ad altri al piano terrà lato sinistro del reparto detentivo di Bellizzi Irpino.

Si è reso necessario evacuare l’intera sezione a causa dei fumi che rischiavano di essere dannosi per la salute degli altri reclusi e per il personale. L’esiguo numero di poliziotti in servizio è riuscito a domare incendio e a metterli tutti in salvo - continua il segretario regionale Osapp Vincenzo Palmieri, affermando che urge un intervento risolutivo per contrastare queste condotte che minano la sicurezza e l’incolumità di tutti principalmente della polizia penitenziaria.

"Occorrono trasferimenti e sanzioni per frenare questo fenomeno e l’apertura urgente di un reparto detentivo ospedaliero per impedire evasioni da luoghi esterni di cura perché si deve operare in sicurezza per garantire anche l’ordine pubblico e non piantonare soggetti nei corridoi degli ospedali.

Da diverso tempo stiamo richiedendo di rivedere i circuiti penitenziari nella provincia di Avellino e il trasferimento dei rivoltosi o comunque di coloro che non rispettano le regole penitenziarie minando anche i percorsi trattamentali e per questo motivo chiediamo anche il trasferimento degli art 32 cc ariano irpino autori di disordini che non possono essere più gestiti e nel frattempo bloccare trasferimenti in entrata di altri utenti presso la sede di ariano fino a quando non saranno ristrutturate le due sezioni attualmente inagibili e la ristrutturazione totale del vecchio padiglione ovviamente con l’incremento del personale perché quello attuale e’ insufficiente."

Il segretario generale Leo Beneduci parlerà con il capo Dap della delicata questione che riguarda la Campania.