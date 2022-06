Incendio di sterpaglie in via Circumvallazione, arrivano i vigili del fuoco Le fiamme a pochi metri dalle abitazioni

Le alte temperature hanno causato diversi disagi in questi ultimi giorni, tra questi anche gli incendi. Al centro città, in via Circumvallazione, le fiamme si sono sviluppate in un'area incolta dove erano presenti sterpaglie e altro materiale. Paura per le fiamme e il fumo che hanno lambito le abitazioni. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco di Avellino che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area.