Droga e telefonini nei telai delle finestre del carcere: blitz ad Avellino Grazie a Tyson trovata la droga occultata da intonaco

Il Segretario Naziona del SAPPE per la regione Campania Emilio FATTORELLO, rende noto del sequestro di 70 grammi di hascic e di ben 10 telefonini abilmente occultati negli spazi comuni.

Nello specifico si segnala che i poliziotti penitenziari con due brillanti operazioni di servizio, questa notte ed in mattinata, nello stesso reparto, hanno rinvenuto il materiale descritto, illegalmente detenuto ed in uso illecito ai detenuti, il tutto occultato nei telai delle finestre e ricoperto da intonaco fresco.

A pochi giorni dall'insediamento del nuovo direttore d.ssa Concetta FELACO e del Comandante di Reparto Dirigente Giovanni SALVATI, registriamo la prima operazione di P. G. con esito positivo e per la quale il SAPPE Campania esprime vivo compiacimento al personale tutto operante nel Reparto e all'ausilio del Nucleo Cinofili che con l'infallibile fiuto del cane poliziotto TYSON ed alla professionalita' del suo conduttore hanno consentito il sequestro dello stupefacente. Ormai non passa giorno della scoperta di droga e cellulari e proprio ad Avellino, come in altre sedi del distretto, sono stati rilevati diversi voli di droni sicuramente per il rifornimento di detti oggetti alla Popolazione detenuta.