Avellino, scomparso dopo 18 mesi: trovata la scarpa, ipotesi omicidio La scomparsa di Mimì Manzo a Prata Principato Ultra

Avrebbe compiuto oggi 71 anni Mimi' Manzo, sparito nel nulla la sera dell'8 gennaio del 2021 a Prata Principato Ultra, in provincia di Avellino. Un cold case che potrebbe riaprirsi un anno e mezzo dopo la scomparsa in seguito al ritrovamento, avvenuto ieri, di una scarpa e dei resti di un pantalone che i carabinieri hanno raccolto tra le sterpaglie che coprono i binari nei pressi della dismessa stazione ferroviaria del piccolo centro irpino e che potrebbero appartenere a Manzo.

Le ricerche, dopo uno stop di alcuni mesi, sono state riavviate dal procuratore di Avellino Domenico Airoma, anche sulla base delle insistenti richieste delle sorelle dell'uomo che non hanno mai creduto al suo allontanamento volontario. Tra le ipotesi investigative c'e' anche quella dell'omicidio volontario mentre nel frattempo e' finita nel registro degli indagati la figlia di Mimi' Manzo, Romina, nei cui confronti si ipotizza il reato di sequestro di persona. La sera dell'8 gennaio, Romina stava festeggiando in casa in compagnia di amici il suo compleanno quando, alla presenza degli invitati, ebbe un acceso diverbio con il padre. La giovane, dopo un grave incidente stradale nel quale aveva perso la vita un suo amico, aveva ricevuto un forte indennizzo assicurativo. Il padre le rimproverava il disinvolto uso di quel denaro e il fatto che i suoi amici ne approfittassero. Tra questi, la sua amica del cuore, Loredana, indagata per concorso in sequestro di persona e il suo ex fidanzato, Alfonso R., nei cui confronti si ipotizzano i reati di favoreggiamento e false dichiarazioni.

La sera della festa Alfonso R. porto' a casa di Manzo numerose dosi gia' confezionate di stupefacenti: per questo deve anche rispondere di detenzione e spaccio di droga. Un compleanno molto movimentato, nel corso del quale un altro violento alterco avvenne tra Loredana e i suoi genitori, a stento frenato dai presenti alla festa.

Al termine del litigio con la figlia, Manzo usci' di casa e da allora l'unica sua immagine rimasta e' quella ripresa dalle telecamere di un ristorante nei pressi della stazione ferroviaria. Nel corso delle indagini, la figlia Romina aveva dichiarato che in auto insieme all'amica e al fidanzato, si erano messi per ore alla ricerca del padre senza trovarlo. L'attenzione degli investigatori resta puntata sulla zona della stazione ferroviaria. L'area e' stata posta sotto sequestro e non e' da escludere, dopo gli accertamenti sugli indumenti trovati, che possano decidere di scavare l'area circostante alla ricerca del corpo di Manzo. Un'altra zona sulla quale si concentra l'attenzione e' quella a ridosso della Basilica dell'Annunziata, la chiesa madre del paese, nella scarpata che costeggia il fiume Sabato.