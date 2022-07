Avellino, 41enne scomparso. L'appello sui social: "Vito dove sei?" Era uscito per andare al lavoro, poi il buio. Vito Pepi scomparso, presentata denuncia ad Avellino

"Lui è mio zio si chiama Vito Pepi. E’ scomparso da ieri da Avellino. Se qualcuno ha notizie può contattare il Comando dei Carabinieri di Avellino o anche me. Siamo tutti in pensiero”: questo l’appello apparso sui social qualche ora fa per cercare di aver informazioni sulla scomparsa dell’uomo.

A lanciare l’appello la nipote di Caserta di Vito Pepi il 41enne scomparso venerdì mattina. La moglie dell'uomo ha presentato denuncia. Dalla giornata di venerdì, dell’uomo, si sono perse le tracce. Stando a quanto si apprende, Vito Pepi era alla guida della sua autovettura, una Fiat 500X di colore bianco, per recarsi a lavoro a Pomigliano D'Arco, presso la FCA, dove svolge la sua attività di operaio. Intorno alle ore 22, non vedendolo rientrare e non ricevendo risposte telefoniche, la moglie ha tentato di contattare i colleghi, la quale riferivano che l’uomo non è mai arrivato sul luogo di lavoro.