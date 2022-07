Incidente a Salerno: auto contro il guardrail. 4 ragazzi avellinesi in ospedale Ferite due ragazze di Forino. Auto a tutta velocità rischia di travolgere i soccorritori

Tragedia sfiorata, questa notte, sulla tangenziale di Salerno. Intorno all'una, all'altezza dell'ingresso di via San Leonardo, si è verificato un grave incidente in direzione Pontecagnano.

Per cause ancora in corso di accertamentro, un'auto con a bordo quattro ragazzi ha carambolato contro entrambi i guardrail. Mentre i soccorritori della croce bianca, l'autista Frusciante, l'infermiere Mulignano, il medico Citriniti ed il soccorritore Guariglia Antonio, stavano prestando aiuto ai quattro giovani coinvolti nel sinistro, tutti della provincia di Avellino, rimasti gravemente feriti, un'altra vettura è arrivata a forte velocità, tamponando un’altra auto ferma a causa dell'incidente.

Stando a quanto denunciato dagli stessi operatori della croce bianca, anche via social, l'auto artefice del secondo tamponamento ha rischiato coinvolgere e travolgere anche i soccorritori. Il conducente, dopo essersi fermato per pochi secondi, si è poi dato alla fuga in direzione Pontecagnano.

I quattro feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove sono tuttora ricoverati, non in pericolo di vita. Dei quattro feriti, due ragazze sono di Forino. Gravi disagi alla circolazione. Fondamentali per ricostruire la dinamica dei fatti saranno le testimoniante e le immagini delle telecamere di sicurezza.