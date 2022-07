Movida violenta ad Avellino, controlli a tappeto della polizia nel week end sottoposti a controllo 92 veicoli, 149 persone e 10 esercizi pubblici

Proseguono i servizi disposti dal questore di Avellino, con l’impiego di tutte le Forze di Polizia e nel quadro delle valutazionieseguite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica durante la “movida” nelle vie del centro urbano di Avellino.

Mirati servizi, anche nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuna Forza di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza), sono stati predisposti nelle ore notturne per assicurare il rispetto delle norme di legge e delle Ordinanze e Regolamenti Comunali e prevenire in tal modo degenerazioni lesive dell’ordine pubblico e dell’incolumità dei cittadini.

Complessivamente nell’ultimo fine settimana sono stati conseguiti i seguenti risultati: sottoposti a controllo 92 veicoli, 149 persone e 10 esercizi pubblici; contestate 5 violazioni al codice della strada, nonché, a carico di gestori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, violazioni della normativa fiscale e sul lavoro, nonché dell’ordinanza sindacale n. 295 del 30 giugno.