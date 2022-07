Materiale roccioso frana sulla Statale 7-bis, senso unico alternato a Monteforte Sul posto Anas, vigili del fuoco e forze dell'ordine

Lungo la strada statale 7 bis “di Terra e Lavoro” è provvisoriamente attivo il senso unico alternato all’altezza del km 68,200, a Monteforte Irpino, a causa del distacco di materiale roccioso dal versante prossimo al tracciato stradale.

Già eseguite in tempi brevi le prime operazioni di messa in sicurezza della parete tramite la rimozione del materiale instabile, per il momento permane in vigore lungo il tratto il senso unico alternato.

Il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono intervenute sul posto per la gestione dell’emergenza.