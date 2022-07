Covid, un'altra tragedia: muore 89enne di Mercogliano al Moscati di Avellino Il paziente era stato ricoverato solo ieri in ospedale, inutili le cure

È deceduto questa mattina, nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Moscati, un paziente di 89 anni di Mercogliano (Av), ricoverato da ieri.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 18 pazienti: 1 in terapia intensiva nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, 9 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 1 in Chirurgia d’Urgenza, 1 in Medicina Interna, 1 in Cardiochirurgia, 1 in Cardiologia, 1 in Unità Coronarica, 1 in Ginecologia e 2 in Pediatria.