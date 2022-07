L'allarme mette in fuga i banditi, fallisce il colpo alle Poste di Sperone E' successo stamane alle 8.30. In azione tre rapinatori armati e con il volto coperto

Avevano pianificato il colpo all'ufficio postale nei minimi particolari. Ma l'assalto è fallito.

È accaduto questa mattina verso le 8.30 a Sperone, comune del Baianese in provincia di Avellino: tre almeno i banditi, armati e con il volto coperto da passamontagna che hanno agito. Secondo una prima ricostruzione i rapinatori, dopo aver atteso l’arrivo degli impiegati, si sono introdotti con loro nell’ufficio postale di Sperone, minacciandoli affinché aprissero la cassaforte.

L’intento criminale non si è concretizzato poiché i malviventi, disturbati dal sistema di allarme, sono stati costretti a precipitosa fuga a bordo di un’autovettura. Pochi minuti dopo sul posto sono giunte varie pattuglie dei carabinieri della Compagnia Carabinieri di Baiano. Indagini in corso. E' scattata la caccia ai banditi in tutto il Mandamento.