Due vetture in fiamme sull'A16, pomeriggio di paura a Baiano Durante le operazioni di soccorso chiusa la corsia in direzione Canosa

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 15.30 di oggi sono intervenuti sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, al Km. 30,900 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Baiano, per un incendio che ha interessato due autovetture in transito. Si è reso necessario l'intervento anche di una seconda squadra per spegnere le fiamme che hanno avvolto i due veicoli, e durante le operazioni di soccorso la corsia in direzione Canosa è rimasta chiusa al traffico. Per gli occupanti le autovetture, oltre un grosso spavento nessuna conseguenza.