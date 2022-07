Avellino, incidente in via Circumvallazione: centauro finisce in ospedale E' accaduto intorno alle 10 all'altezza del Viva Hotel

Ennesimo incidente su via Circumvallazione ad Avellino. Questa mattina, intorno alle 10, all'altezza del Viva Hotel, paura per un centauro che ha impattato contro una vettura. Sul posto sono accorse una ambulanza per i primi soccorsi e due pattuglie della Polizia Municipale per accertare la dinamica del sinistro. L'uomo alla guida del motociclo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Moscati per le cure del caso. Via Circumvallazione resta un'arteria tristemente famosa per gli incidenti stradali, spesso anche mortali.