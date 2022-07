Il giallo di Mimì: ucciso e fatto sparire? C'è una pista, la verità è vicina Gli accertamenti irripetibili a Prata (Avellino) il 26 luglio sull'auto noleggiata dalla figlia

Si cerca ancora la verità, a un anno e mezzo di distanza dalla scomparsa di Mimì Manzo: erano le 21.57 dell'otto gennaio 2021 quando il 69enne di Prata viene visto per l'ultima volta a un incrocio lungo la strada che porta all'Annunziata. Poi, il buio. Ma ora c'è una pista.

La svolta può arrivare dagli accertamenti dei carabinieri del Ris di Roma sull'auto, una T-Roc che venne noleggiata da Romina e guidata dalla sua amica Loredana. Gli accertamenti irripetibili verranno effettuati il 26 luglio. Grazie al luminol si scoprirà se ci siano tracce di Mimì in quell'auto. Perché gli inquirenti hanno un'idea: il pensionato potrebbe essere stato investito e ucciso, poi fatto sparire.

Ma da chi? L’auto fu noleggiata dall’indagata Romina Manzo (accusata di concorso in sequestro di persona e difesa dall’avvocato Federica Renna) per due giorni: è stata sempre guidata da Loredana (accusata di concorso in sequestro di persona e difesa dall’avvocato Rolando Iorio).

Perché l'accusa di sequestro di persona?

Mistero. Loredana ha sempre dichiarato di aver investito un cane del quale gli inquirenti non trovano traccia. La T-Roc viene successivamente consegnata al noleggiatore “in condizioni pessime” come conferma il dipendente della Bakara Rent di Atripaldai: “La vettura era molto sporca sia all’interno che all’esterno, tanto che chiesi un supplemento di 50 euro alla ragazzo per la pulizia e che mi venne pagato in contanti. In particolare all’interno c’era un forte odore di fumo, i sedili posteriori era imbrattati di tabacco, mentre sui tappetini, sia anteriori che posteriori, era presente del fogliame. Ed ancora il vano portabagagli si presentava imbrattato di terriccio misto a fango. Anche all’esterno era particolarmente sporca di fango”. Ma non è tutto.

Il dipendente della Bakara Rent aggiunge: “L’auto venne consegnata con un lieve danno sul lato anteriore destro, c’era il fascione di plastica applicato sul passaruota anteriore destro sganciato, a causa di un urto. Inverosimile che possa essersi sganciato a casa di una buca”.

Intanto mercoledì, presso il comando dei carabinieri di Avellino verrà nuovamente ascoltato il terzo indagato, ex fidanzato di Loredana.