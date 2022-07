Muore a 24 anni, dolore e sconcerto a Santa Lucia di Serino Salma sequestrata: forse un malore fulminante. Sotto choc gli amici dell’Equipe Acr di Avellino

Dolore e lutto a Santa Lucia di Serino per la morte improvvisa di un 24enne, giovane appartenente all’Equipe Acr di Avellino, associazione cattolica. La morte è avvenuta all’improvviso, con ogni probabilità, a causa di un malore fulminante. Il ragazzo si è sentito male nella sua abitazione, trasportato in ospedale, i medici hanno fatto di tutto per rianimarlo, purtroppo il suo cuore si è fermato per sempre. Dolore e tanto sconcerto nel gruppo dei suoi amici di sempre, quelli dell’azione cattolica, con i quali il 24enne condivideva ogni momento della sua vita. Sconcerto anche a Santa Lucia di Serino, dove viveva insieme con i suoi genitori. La salma del giovane è stata sottoposta a sequestro per accertare l’esatta causa della morte.