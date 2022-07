Avellino: accerchiate e minacciate mentre tornano a casa,paura in centro storico Abitanti esasperati da gruppi di teppisti: situazione ormai fuori controllo

Accerchiate e minacciate da un gruppo di teppisti mentre stavano tornando a casa. Momenti di paura nel centro storico di Avellino la notte scorsa. E' successo nei pressi del Duomo.

Le vittime, due donne, hanno richiesto ripetutamente l'intervento delle forze dell'ordine, ma una pattuglia della polizia è arrivata sul posto quando ormai era troppo tardi e gli aggressori si erano ormai dileguati.

"Ormai nel centro storico la situazione è fuori controllo", dice una residente. Da tempo gli abitanti della parte antica della città denunciano episodi di violenza urbana per i quali nessuno interviene. E che ci sia una questione di ordine pubblico da affrontare, come per altro anche in zone centrali della città, sembra ormai inderogabile e urgente.

Sul tavolo del prefetto, Paola Spena, per altro proprio dal centro storico sono arrivate diverse segnalazioni anche per quanto concerne l'attuazione della ztl, fortemente contestata da una parte dei commercianti. Ma ora si aggiunge una condizione di pericolosità per chi abita nel centro storico che non può essere sottovalutata. Anche perché vengono segnalati episodi di abuso di alcolici, venduti anche a minorenni a prezzi irrisori da parte di alcune attività commerciali sulle quali sarebbe opportuno un più attento e rigoroso controllo da parte degli agenti della polizia municipale.