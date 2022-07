Hashish, cocaina ed esplosivo a casa: arrestato 41enne, denunciato il padre L'operazione di polizia di Lauro in un'abitazione di Quindici

Ancora un'operazione di polizia a Quindici, il personale del Commissariato di Lauro ha proceduto alla perquisizione di uno scooter di un 41enne di Quindici, non gravato da precedenti penali e di polizia. Nel corso dell’atto di polizia giudiziaria venivano rinvenuti, sotto la sella del veicolo, 3 stecche di hashish, del peso complessivo di 4,4 gr. e 2 pallini di cocaina, del peso complessivo di 0.76 gr.

Successivamente l’attività di P.G. veniva estesa all’abitazione dell’uomo, ove venivano rinvenuti 96 gr. di marijuana, un bilancino di precisione e 500 buste in plastica adibite al confezionamento di stupefacenti. A seguito di una ulteriore perquisizione in un fabbricato in disuso di proprietà del predetto, venivano rinvenuti 33 manufatti pirotecnici esplodenti privi di etichettatura, di elevata potenzialità esplosiva.

Al termine dell’attività di P.G., tutto il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro e il 41enne veniva tratto in arresto per i reati di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di materiale esplodente. Il predetto, titolare di un porto d’armi in fase di rinnovo, veniva altresì deferito all’A.G. per omessa custodia di armi e munizioni, regolarmente detenute. Nell’ambito della medesima attività di P.G., veniva deferito all’A.G. anche un 69enne di Quindici, padre dell’arrestato, per omessa comunicazione all’Autorità di P.S. del trasferimento del luogo di detenzione di un fucile e omessa custodia e detenzione di munizionamento, regolarmente detenuti.