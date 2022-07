Atto vandalico al dentro Assistenza fiscale: denunciato 37enne di Altavilla Sul posto i carabinieri. Ancora da capire i motivi del gesto

I carabinieri della stazione di Altavilla Irpina hanno denunciato un 37enne del posto per “danneggiamento aggravato”. Questa notte, a seguito di segnalazione al “112”, l’operatore di turno alla Centrale Operativa della compagnia dei carabinieri di Avellino ha disposto in tempo reale l’invio di una pattuglia presso il Centro di Assistenza Fiscale di Altavilla Irpina dove un uomo, dopo aver sfondato la vetrata, era entrato nella struttura e messo a soqquadro parte della documentazione, capovolgendo altresì alcune scrivanie.

Nel corso degli immediati accertamenti, i carabinieri hanno proceduto all’acquisizione di utili informazioni nonché delle immagini dei sistemi di videosorveglianza attivi sul posto, individuando così il presunto autore del reato che, rintracciato poco dopo e condotto in caserma, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Ancora da chiarire il movente dell’azione criminosa.