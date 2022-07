Ucciso a martellate a Monteforte. Giordano: preghiere e sostegno ai familiari Si prega per il secondo ferito che è grave al Moscati

"Anche io come tutta la comunità montefortese ho appreso con orrore e spavento la notizia dell’omicidio del 56enne commerciante cinese di Alvanella e del grave ferimento di un cliente bulgaro di 49 anni. Non ci sono attenuanti e scusanti per un gesto così violento, perciò in qualità di sindaco, seguirò da vicino la vicenda, collaborando pienamente con le Forze dell’Ordine. ". così Costantino Giordano sindaco di Monteforte Irpino.

"Come sempre sono a disposizione di tutti voi e colgo l’occasione per invitarvi a un momento di riflessione collettiva, ognuno nella propria intimità per ricordare il commerciante e pregare affinché l’uomo ricoverato in gravi condizioni in rianimazione, possa riprendersi.

Dobbiamo vigilare sulla nostra comunità, rafforzando lo spirito di collaborazione e aiuto, in questo momento di tensione e nervosismo collettivo che sta colpendo tutto il nostro Paese. Concludo, esprimendo profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie dei due poveri uomini