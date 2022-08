In giro per il centro con un grosso coltello: denunciato un 40enne romeno Denunciato dai carabinieri della stazione di Bagnoli Irpino

“Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”: è il reato di cui dovrà rispondere un 40enne di origini romene, denunciato dai carabinieri della stazione di Bagnoli Irpino.

L’uomo, in giro a piedi, in orario serale, in quel centro, all’esito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 20 centimetri e, opportunamente interpellato, non ha fornito ai militari operanti una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto.

Pertanto, il coltello è stato sottoposto a sequestro e il 40enne denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.