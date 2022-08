Ariano, furgone in fiamme con autista alla guida: paura lungo la statale 90 L'autista si ferma in contrada Santa Barbara protettrice di chi è in pericolo a causa del fuoco

Stava percorrendo la statale 90 delle puglie, di ritorno da Avellino per fare rientro nel centro revisioni ministeriali Ciccarelli ad Ariano Irpino, in località Cardito quando improvvisamente il suo mezzo di lavoro, un fiat scudo nuovissimo ha preso fuoco. E' successo tutto in pochi secondi. E' stato più di un automobilista ad avvertire il conducente del furgone dell'incendio in atto. Daniele Ciccarelli alla guida del mezzo, non si era ancora accorto di nulla. Le fiamme stavano avvolgendo il vano motore. Unica scelta da fare fermarsi. E Daniele lo ha fatto accanto alla cappellina di San Pio, al bivio di contrada Santa Barbara, per uno strano scherzo del destino, dedicata alla protettrice di chi è in pericolo a causa del fuoco. Sul posto la polizia insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda. Il mezzo è andato letteralmente distrutto nella parte anteriore. Sul posto una volante della polizia del commissariato arianese con gli agenti che hanno subito evitato conseguenze agli automobilisti in transito sulla trafficata arteria.