Grave incidente stradale a Campobasso: feriti due giovani di Ariano Lo scontro violento ha riguardato un'auto e un furgone

Sono di Ariano Irpino i due giovani rimasti feriti in un terribile incidente avvenuto in Molise tra un'auto e un furgone. Si tratta di un uomo e una donna di 28 anni. Tutti e tre i feriti, compreso il conducente del mezzo pesante, un 57enne di Riccia sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Hanno riportato diversi traumi e contusioni ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita pur essendo in prognosi riservata. L'incidente, le cui cause sono tutte da accertare è avvenuto nei pressi di un supermercato in via San Giovanni, a Campobasso. Sul posto 118, vigili del fuoco, polizia e carabinieri.