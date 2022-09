Autocarro piomba in un giardino accanto alle altalene: paura ad Ariano Una bambina pochi minuti prima era lì. Poteva essere davvero una tragedia

Un autocarro daily guidato da un commerciante del luogo è piombato improvvisamente in un giardino accanto alle altalene e ad un bombolone del gas fortunatamente interrato dopo aver impattato con due auto, una fiat punto e una renault, la prima lungo la stessa direzione di marcia (Napoli), e la seconda proveniente da quella opposta.

Una scena quasi da film e una tragedia sfiorata solo per un soffio, se si tiene conto che solo pochi minuti prima di quel volo spaventoso sul luogo dell'incidente vi era una bambina che attendeva la mamma di una sua amichetta per andare via.

Ad udire per prima il forte boato e a recarsi immediatamente sul posto, per allertare i soccorsi è stata Enza Scaperrotta, vigile del fuoco libera dal servizio.

In poco tempo sul posto in via Loreto, è giunta un'ambulanza del 118 insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, la polizia municipale e i carabinieri.

L'uomo alla guida dell'automezzo finito nel terreno, dopo aver abbattuto una inferriata e un muretto, era lucico, cosciente quando è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Nessuna conseguenza invece per gli occupanti degli altri due mezzi.

Dinamica al momento poco chiara, al vaglio delle forze dell'ordine. Code e rallentamento sia in direzione Napoli che Foggia. considerato l'orario di punta, di ritorno da lavoro lungo la trafficata statale 90 delle puglie.

Ancora sotto shock la mamma della bambina, Giovanna Pietrolà: "Non ero in casa quando sono stata allertata. Il primo pensiero è andato a mia figlia, ho provato a telefonarla. E' stato uno spavento enorme. Siamo stati davvero miracolati oggi."