Le barriere della vergogna sono ancora lì a bloccare la rampa per i disabili Sindaco e prefetto dove siete? Nessuno è intervenuto dopo la denuncia su Ottopagine: assurdo...

Sono passate 48 ore dalla nostra denuncia che partiva dalla segnalazione di un padre amareggiato perché non riusciva a far accedere la figlia su una sedia a rotelle attraverso la rampa di accesso laterale della chiesa del Rosario su via Malta. Non c'è stata nessuna reazione.

Chissà, forse alla Prefettura sono ancora in ferie, la rappresentante di governo, Paola Spena, che dovrebbe vigilare sul rispetto dei diritti di chi è più debole e svantaggiato, ha altri problemi a cui dedicarsi. Speriamo sia così.

E il sindaco? Eh, che dire? Lo conosciamo come persona sempre disponibile, ma stavolta è completamente assente. Beh, certo ha altre questioni a cui pensare Gianluca Festa: dal tunnel che non si apre alla metro che non parte al traffico impazzito per l'inizio della scuola al verde cancellato di quella che fu la defunta città giardino. Ma al papà di Mariagrazia (nome di fantasia) chi risponde? Aspettiamo ancora un pò, poi andremo noi a rimuovere quelle barriere della vergogna. E che cavolo...