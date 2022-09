Detenzione illecita di armi e munizioni: denunciato 60enne I controlli

Carabinieri della Stazione di Castelbaronia, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del Testo

Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, hanno denunciato un 60enne per illecita detenzione di armi e munizioni.

All’esito del controllo, è emerso che lo stesso deteneva all’interno di una cassaforte una pistola calibro 7,65 con 9 cartucce nonché un fucile e relativo munizionamento, sebbene fosse sprovvisto di licenza.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il 60enne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento.