Violenza in carcere: detenuto aggredisce agenti con sputi e pugni Il nuovo caso di violenza in un istituto detentivo

Nuova aggressione al personale della Polizia Penitenziaria nel carcere di Ariano Irpino. Lo rende noto il Consigliere Nazionale Osapp, con competenza del distretto della Regione Campania, Emilio Fattorello.

"Ieri un detenuto di origini tunisine in tutti i modi cercava di raggiungere il reparto Infermeria per incontrare un suo conterraneo. Lo stesso si armava di bastone di ferro divelto dal telaio della finestra per minacciare il personale al fine di esaudire la sua improponibile richiesta. Tutto cio' nel pomeriggio, dopo la comoda visione della partita del Napoli, per un improvviso, presunto, malore di un compagno di detenzione.

Il malentizionato è riuscito a raggiungere l'infermeria per il trasporto del compagno per le cure del caso, dove contattava il suo conterraneo, riuscendo nel suo intento - spiega in una nota stampa Fattorello -. Non solo violenza ma anche offese, infatti l'uomo ha aggredito il preposto di servizio sputando saliva sul volto del malcapitato. Non solo. In seguito il detenuto ha colpito un agente ivi in servizio con un pugno alla nuca, solo perché quest' ultimo pretendeva il rispetto delle regole.

Il collega aggredito è dovuto ricorrere alle cure dei Sanitari presso l'Ospedale Civile di Ariano, dove gli sono stati refertati 5 giorni di prognosi. Inutile ripetere ancora una volta le criticità ormai croniche che rendono impossibili le condizioni di lavoro per agenti e personale in servizio - conclude Fattorello -".