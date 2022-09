Ariano: appiccano il fuoco vicino alla cabina del gas per noia Vicoletti rifugio di stupidi vandali nella notte

Appiccano il fuoco vicino alla cabina del gas per noia rischiando di provocare conseguenze ancora più gravi. E' successo la scorsa notte in via De Sabramo ad Ariano Irpino. L'allarme degli abitanti: "Vicoletti da sempre trascurati e abbandonati a se stessi, dove ognuno fa il bello e il cattivo tempo. Dai ruderi abbandonati, alla sporcizia e alla presenza di bande di ragazzini in preda ai fumi dell'alcol e non solo. Forze dell'ordine totalmente assenti in questa zona. Non si è mai visto nessuno a piedi ad effettuare controlli. Quello che è accaduto la scorsa notte è solo uno dei tanti episodi. E non sarà sicuramente l'ultimo se non si interverrà drasticamente e con le maniere forti."