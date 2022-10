Scuole sicure, nuove telecamere negli istituti di Solofra e Montoro Lo ha deciso la Prefettura di Avellino



Nuove telecamere da collocare all'esterno di alcuni plessi scolastici, una campagna informativa e comunicativa rivolta ad alunni e genitori, ed un'attività di controllo più intensa negli orari di uscita per "attenzionare" potenziali situazioni critiche.Sono queste alcune delle azioni che rientrano nel progetto "Scuole Sicure 2022/2023- Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici" presentato dai Comuni di Montoro e Solofra ed approvato, dopo un approfondito esame in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dalla Prefettura.I due progetti presentati sono articolati in una serie di interventi finalizzati a potenziare le attività di controllo e vigilanza all'esterno dei plessi scolastici siti in Montoro e Solofra, per prevenire l'uso di sostanze stupefacenti, con una spesa rispettivamente di circa 12 mila e 15 mila euro.. Il parere favorevole del Comitato rappresenta il primo passo ai fini dell'approvazione da parte del Ministero dell'Interno che finanzia i progetti- a valere sul Fondo per la Sicurezza Urbana e sul Fondo Unico Giustizia - , anche sulla scia di specifici Protocolli d'Intesa tra Prefetto e Sindaci.

L'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti si concretizzerà, quindi, in percorsi formativi, nell'implementazione delle ore di lavoro straordinario a disposizione delle Polizie locali, nella realizzazione di campagne informative rivolte a studenti, genitori e operatori scolastici, oltre che nella realizzazione di un impianto di videosorveglianza. Nello specifico, è previsto l'acquisto di telecamere da installare in modo tale da presidiare anche le aree limitrofe agli istituti scolastici.I progetti si collocano nel solco di analoghe esperienze già positivamente sperimentate in altri Comuni della provincia, grazie allo stanziamento di risorse statali messe a disposizione degli enti locali per innalzare ulteriormente il livello di prevenzione del fenomeno in questione, attraverso attività finalizzate allo sviluppo della cultura della legalità e iniziative di sensibilizzazione sui rischi a cui sono esposti i giovani.