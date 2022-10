Ariano Irpino, sorpreso in auto con la droga: 32enne arrestato Il giovane era sottoposto agli arresti domiciliari per altri reati

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino hanno tratto in arresto in flagranza un pluripregiudicato di 32 anni, residente nel comune irpino, allo stato sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare. Lo stesso dopo essere risultato assente al consueto controllo da parte degli operatori di Polizia, e quindi inottemperante al provvedimento restrittivo, è stato rintracciato a bordo di un’auto in compagnia di un altro pregiudicato.

Nella circostanza tenuto altresì conto degli specifici ed innumerevoli precedenti per detenzione e spaccio di droga a carico di entrambi si decideva di effettuare un’accurata perquisizione all’interno del veicolo che sortiva esito positivo.

Infatti, si rinvenivano tre distinte dosi di sostanza stupefacente, occultata all’interno della tappezzeria, consistenti in grammi 0,734 di cocaina e grammi 0,560 di eroina. All’esito degli accertamenti veniva pertanto eseguito l’arresto del 32enne con contestuale sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di eventuale rito direttissimo e del contestuale sequestro del veicolo e ritiro di patente effettuato a carico del conducente.