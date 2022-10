Ariano. Cocaina e hashish: 50enne finisce ai domiciliari Prima la perquisizione in auto, poi a casa . Controlli a tappeto suo Tricolle

Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ariano irpino, all’esito di un’attività info-investigativa, hanno tratto in arresto un 50enne del luogo, sorpreso nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il rinvenimento della sostanza è avvenuto a seguito di un controllo effettuato a bordo dell’autovettura sulla quale viaggiava il 50enne. Nello specifico venivano rinvenuti due involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 150 grammi nonché due panetti di hashish del peso di 200 grammi. La perquisizione successivamente veniva estesa anche presso la sua abitazione nella quale venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro ulteriori 40 grammi di hashish, 35 dosi di cocaina, verosimilmente destinati alla vendita, nonché due bilancini di precisione, altro materiale idoneo al confezionamento delle singole dosi, due cellulari e € 3.300 in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Dell’operazione veniva tempestivamente informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento che disponeva la sottoposizione dell’uomo agli arresti domiciliari.

La misura eseguita è una misura precautelare disposta in sede di indagini preliminari, soggetta a convalida dell’A.G., avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi persona innocente fino a sentenza definitiva.