Serino, ex ferroviere trovato morto: stroncato da un malore fulminante Un 74enne del montorese, trovato senza vita. Dolore e cordoglio in paese

Dolore e cordoglio nella Valle dell'Irno, per la morte di un 74enne, ritrovato senza vita in una struttura alberghiera del serinese. Si tratta di un 74enne, Carlo Izzo originario di Montoro, che da qualche giorno stava pernottando nella struttura. Ad allertare i soccorsi sono stati i gestori dell’albergo. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e i Carabinieri della Compagnia di Solofra. Inutili i soccorsi del 118. Il 74enne sarebbe stato colto da un malore improvviso, forse un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. I funerali si sono svolti ieri a Montoro. Carlo Izzo era molto conosciuto e stimato in paese. Aveva lavorato nelle Ferrovie di Stato. Dolore e cordoglio nel montorese e nel serinese per il tragico lutto. Sconvolti e addolorati i familiari, amici, ex colleghi e parenti tutti.