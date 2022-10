Morra De Sanctis, Ugl: "Profondo cordoglio per la scomparsa dell'operaio" Il segretario Vassiliadis: "Serve sensibilizzazione e prevenzione"

"L'Ugl esprime profondo cordoglio alla famiglia dell'operaio deceduto, ieri, mentre si recava a lavoro".

Queste le parole di Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell'Ugl Avellino, in merito all'incidente mortale in itinere avvenuto a Morra De Sanctis.

"La sicurezza e la salute - prosegue il sindacalista - sono i veri pilastri del mondo del lavoro e vanno tutelati in modo concreto grazie anche ad una capillare sensibilizzazione e prevenzione sul tema. L'Ugl in tale contesto - conclude - continuerà a fare sentire la propria voce in difesa di ogni singolo diritto dei lavoratori ".