Schianto tra due auto ad Aiello del Sabato, uomo rimane incastrato nelle lamiere Il 46enne è stato liberato dai caschi rossi e affidato al 118

I vigili del fuoco di Avellino, alle ore 19 sono intervenuti ad Aiello del Sabato in viale Unità D'Italia, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture, di cui una si ribaltava. All’interno di quest'"ultima auto, un uomo di 46 anni, il quale è rimasto bloccato nell'abitacolo, e dopo essere stato liberato è stato affidato ai sanitari del 118 interventi i quali lo visitavano sul posto senza dover fare ricorso al ricovero ospedaliero. L'altra autovettura era in sosta. Entrambi i veicoli sono stati messi in sicurezza.