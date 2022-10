Incidente nelle campagne di Ariano: anziana estratta viva per miracolo 89enne precipita in una cisterna. Salva grazie al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco

Un'anziana è precipitata in una vecchia cisterna di circa tre-quattro metri mentre stava raccogliendo frutti da un albero e consueti lavoretti in un suo fondo.

La paura e la corsa contro il tempo

L'incidente che poteva avere conseguenze drammatiche è avvenuto nel tardo pomeriggio in contrada Sterda di sotto, poco distante dal cimitero, in una zona particolarmente impervia. A dare l'allarme sono stati i familiari della donna.

Sul posto due ambulanze del 118 insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda e alla polizia municipale.

La grande e meticolosa azione dei vigili del fuoco

Non facili e particolarmente delicate le operazioni di recupero dell'89enne finita nella botola di cemento priva di acqua, da parte dei vigili del fuoco i quali hanno affidato l'anziana ferita ma cosciente alle cure dei sanitari del 118 per poi trasportarla d'urgenza in ambulanza direttamente alla città ospedaliera di Avellino. Le sue condizioni fortunatamente non desterebbero preoccupazione. La ricostruzione dell'accaduto affidata ai carabinieri intervenuti dalla stazione di Zungoli.