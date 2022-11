Lotta all'accattonaggio molesto davanti ai cimiteri: controlli ad Ariano L'appello delle forze dell'ordine in questa giornata dedicata alla commemorazione dei defunti

Lotta all'accattonaggio molesto davanti ai cimiteri. Intensificati i controlli in Irpinia. Ad Ariano una pattuglia della polizia municipale, ha stroncato sul nascere il fenomeno allontanando una persona nomade proveniente dalla provincia di Benevento. Attività che è stata intensificata anche durante la fiera di ognissanti e stamane in occasione del mercato settimanale regolarmente in corso di svolgimento.

Controlli attenti anche su fronte furti e truffe che trovano terreno fertile proprio in queste giornate particolari

L'appello delle forze dell'ordine, rivolto alle famiglie, resta quello di non lasciare completamente sguarnite le abitazioni durante le visite ai cimiteri e di non postare sui social foto relative ai vari spostamenti, nel corso di queste giornate che potrebbero diventare preziosissime e appetibili per qualche malintenzionato.