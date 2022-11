Banda dei pestaggi ad Avellino: solo un indagato risponde alle domande del gip Tra le vittime della banda anche il fratello dell'ex sindaco di Mercogliano

Banda dei pestaggi su richiesta, l’indagato Marco Frasca ha risposto alle domande del gip, Yuri Perrino ha reso dichiarazioni spontanee e Sebastiano Sperduto si è avvalso della facoltà di non rispondere. Frasca affiancato dall’avvocato Claudio Mauriello ha risposto a tutte le domande respingendo le accuse. Mentre Yuri Perrino difeso dall’avvocato Gaetano Aufiero ha respinto le accuse rendendo dichiarazioni spontanee “respingo tutte le accuse, non ho mai fatto le estorsioni per imporre i servizi di sicurezza”.

Sebastiano Sperduto difeso dagli avvocati Giuseppe Perrone e Alfonso Chieffo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Domani sarà la volta di Maurizio Di Gaeta, agli arresti domiciliari e difeso dall’avvocato Alfonso Chieffo.

Le aggressioni

Intanto emerge con forza la violenza che banda utilizzata nei confronti anche di avvocati, consiglieri comunali, imprenditori e commercianti. Picchiato brutalmente anche il fratello dell’ex sindaco di Mercogliano, F.C.. Quest’ultimo fu aggredito dinanzi al negozio di abbigliamento ubicato a Torrette di Mercogliano. Ancora ignoti i mandanti e oscuri i motivi della violenza utilizzata nei suoi confronti.